Milano 13:17
42.965 -1,83%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:17
9.541 -1,38%
Francoforte 13:17
23.241 -1,48%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Discesa moderata per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 17 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario attuale del FTSE Mid Cap mostra un allentamento della trendline al test del supporto 57.148. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 57.972. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 56.873.


