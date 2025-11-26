Avvio positivo per Wall Street dopo dati macro

(Teleborsa) - Avvio in frazionale rialzo per la Borsa di Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,33% a 47.266 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 6.796 punti. In rialzo anche il Nasdaq 100
(+0,61%) e l'S&P 100
(+0,51%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+1,04%) e utilities
(+0,50%).
Il focus degli investitori è rivolto alle prossime mosse della Federal Reserve
e al possibile nuovo taglio dei tassi d’interesse nella riunione di dicembre
. Secondo FedWatch, uno strumento di Cme Group, i trader valutano all’84,9% la probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Fed il mese prossimo, il doppio rispetto alla scorsa settimana.
Attenzione anche sul fronte macro
, con le richieste di sussidio alla disoccupazione scese a sorpresa
nella settimana terminata il 22 novembre, a 216 mila unità dalle 222 mila della settimana precedente e 226 mila unità attese dagli analisti. Rallentano come da attese gli ordinativi di beni durevoli americani a settembre
, evidenziando un aumento dello 0,5% su base mensile dopo il +3,0% del mese precedente.
Tra i titoli interessati da annunci, Deere & Company
nel quarto trimestre
conclusosi il 2 novembre 2025 ha registrato un utile netto di 1,065 miliardi di dollari (3,93 dollari per azione), in calo del 14,5% rispetto ai 1,245 miliardi (4,55 dollari per azione) del pari trimestre 2024. Per l'anno fiscale 2026 la società prevede che l'utile netto attribuibile a Deere & Company si attesterà tra 4,00 e 4,75 miliardi di dollari. "Guardando al futuro, crediamo che il 2026 segnerà il punto più basso del ciclo dell'agricoltura su larga scala
", ha dichiarato il presidente e CEO John May.
Tra i big del tech, ben comprata DELL
, all'indomani delle previsioni trimestrali oltre le attese grazie alla forte domanda di server nei data center dedicati all’IA.