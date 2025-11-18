Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:44
24.617 -0,74%
Dow Jones 18:44
46.201 -0,84%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,44%

Il Dow Jones esordisce a 46.382,92 punti

In breve, Finanza
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,44%, a quota 46.382,92 in apertura.
