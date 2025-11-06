Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 22:00
25.130 -1,91%
Dow Jones 22:06
46.912 -0,84%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,84%

Il Dow Jones archivia la giornata a 46.913,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,84%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dello 0,84%, termina le contrattazioni a 46.913,65 punti.
Condividi
```