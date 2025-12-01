Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:30
25.416 -0,08%
Dow Jones 19:30
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,28%

Il Dow Jones apre a 47.580,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,28%
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,28%, dopo un'apertura a 47.580,85.
Condividi
```