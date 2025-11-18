Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:46
24.587 -0,86%
Dow Jones 18:46
46.176 -0,89%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata da dimenticare per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 431,19 punti, ritracciando del 2,77%.
Condividi
```