Milano 13:22
43.008 -1,74%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:22
9.549 -1,31%
Francoforte 13:22
23.265 -1,38%

Francoforte: calo per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Pressione sul produttore tedesco di camion e autobus, che tratta con una perdita del 2,61%.

Lo scenario su base settimanale di Daimler Truck Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Daimler Truck Holding, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,78 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,23. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```