Milano 17:15
46.273 -1,98%
Nasdaq 17:15
24.933 -0,11%
Dow Jones 17:15
48.860 -0,24%
Londra 17:15
10.785 -1,15%
Francoforte 17:14
24.695 -2,33%

Francoforte: in calo Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Deutsche Bank
Sottotono la prima banca tedesca come assets, che passa di mano con un calo del 3,38%.
Condividi
```