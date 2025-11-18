Milano 13:23
43.001 -1,75%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:23
9.547 -1,33%
Francoforte 13:23
23.263 -1,39%

Francoforte: in calo DWS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono DWS, che passa di mano con un calo del 2,29%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DWS, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per DWS, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 50,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 49,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
