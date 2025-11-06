Consob oscura altri "siti-clone" con video Meloni e Giorgetti per offrire servizi finanziari abusivi

(Teleborsa) -che diffondono, apparentemente riferibili alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.L'oscuramento ha interessato il sito https://avenixio-invest.com (oltre ai siti https://avenixio.com, https://avenixio.org, https://avenixio.it, https://avenixio.vip), che "clonava" l'immagine della Presidente Meloni e il sito https://tegsub.com, che replicava, invece, quella del Ministro Giorgetti per pubblicizzare le piattaforme di trading online "Avenixio". In particolare, mediante un modus operandi già riscontrato nei mesi scorsi, il "clone" del Ministro faceva pubblicità, attraversotelevisive, a servizi di investimento prestati tramite piattaforme abusive di trading.Al tempo stesso la Consob ha oscurato anche. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "D2XMarkets" (sito internet https://d2xmarkets.com e relative pagine https://clientzone.d2xmarkets.com e https://wt.d2xmarkets.com); "Easy MarketsEU Limited" (sito internet https://easymarketscfd.org e relative pagine https://panel.mxd23.com, https://trading.mxd23.com); VT Markets Limited (sito internet www.vtmarkets-it.net e relativa pagina https://myaccount.vtmarkets-it.net); FPM Trading (sito internet https://fpmtrading.com e relativa pagina https://portal.fpmtrading.com); "ITALGO.AI" (sito internet https://italgo.ai e relativa pagina https://app.italgo.ai); "Comgestfx" (sito internet https://comgestfx.com.com e relativa pagina https://my.plat4mxm.com); "Progestrade" (sito internet https://progestrade.com e relativa pagina https://client.progestrade.com); "Renaitech AI" (sito internet https://premiumrenaitech-ai.vip e relativa pagina https://app.premiumrenaitech-ai.vip).Sale, così, aildalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.