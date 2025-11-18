Milano 13:29
Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una flessione del 2,82%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di medio periodo di Endeavour Mining confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 31,19 sterline con primo supporto visto a 30,51. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 30,06.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
