Milano 13:29
42.971 -1,82%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:29
9.540 -1,40%
Francoforte 13:29
23.250 -1,44%

Londra: si concentrano le vendite su Rio Tinto

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, in flessione del 2,28% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rio Tinto rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,27 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
