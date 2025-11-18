Londra: si concentrano le vendite su Rio Tinto

Gruppo minerario anglo-australiano

Rio Tinto

Rio Tinto

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,28% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,27 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)