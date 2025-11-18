Milano 13:29
42.971 -1,82%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:29
9.540 -1,40%
Francoforte 13:29
23.250 -1,44%

Madrid: andamento negativo per BBVA

Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per BBVA
(Teleborsa) - Ribasso per Banco di Bilbao, che presenta una flessione del 2,21%.

La tendenza ad una settimana della banca spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di BBVA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17,85 Euro. Primo supporto visto a 17,61. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 17,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```