Intesa, collocato bond dual tranche per 1,25 miliardi di euro. Ordini per 6,5 miliardi

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha collocato con successo sul mercato istituzionale un bond perpetuo Additional Tier 1 dual tranche
per complessivi 1,25 miliardi di euro
. Per Intesa Sanpaolo, si tratta dell'emissione Additional Tier 1 con il Reset Spread più basso di sempre.
Le due tranche più in dettaglio: 750 milioni PerpNc6 con cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente; 500 milioni PerpNc10 con cedola annua del 5,875% pagabile semestralmente. L'emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori: ha raccolto ordini
per oltre 5 miliardi già dopo circa due ore dal lancio e raggiunto il picco di oltre 6,5 miliardi di euro
.
La solidità e granularità del libro ordini hanno permesso di rivedere al ribasso di 50 punti base, su ambedue le tranche, le indicazioni di pricing iniziali
(rispettivamente 6,000% area e 6,375% area). L'allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di oltre 140 investitori sulla tranche PerpNc6 e 97 sulla tranche PerpNc10.
Le banche
che hanno partecipato al collocamento sono state - oltre alla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo - BBVA
, Barclays
, BofA
, Goldman Sachs
, JPMorgan Chase
, Morgan Stanley
e UBS
.