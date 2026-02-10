Intesa, collocato bond dual tranche per 1,25 miliardi di euro. Ordini per 6,5 miliardi

Intesa Sanpaolo

BBVA

Barclays

BofA

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Morgan Stanley

UBS

(Teleborsa) -ha collocato con successo sul mercato istituzionale unper complessivi. Per Intesa Sanpaolo, si tratta dell'emissione Additional Tier 1 con il Reset Spread più basso di sempre.Le due tranche più in dettaglio: 750 milioni PerpNc6 con cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente; 500 milioni PerpNc10 con cedola annua del 5,875% pagabile semestralmente. L'emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori: ha raccoltoper oltre 5 miliardi già dopo circa due ore dal lancio eLa solidità e granularità del libro ordini hanno permesso di(rispettivamente 6,000% area e 6,375% area). L'allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di oltre 140 investitori sulla tranche PerpNc6 e 97 sulla tranche PerpNc10.Leche hanno partecipato al collocamento sono state - oltre alla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo -