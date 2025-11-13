Milano 11:33
44.912 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:33
9.874 -0,38%
Francoforte 11:33
24.286 -0,39%

Madrid: in calo Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Banco de Sabadel
Sottotono la banca spagnola, che passa di mano con un calo del 3,32%.
Condividi
```