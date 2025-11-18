Madrid: movimento negativo per Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

indice azionario della Borsa di Madrid

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,90%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,077 Euro. Prima resistenza a 3,125. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,049.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)