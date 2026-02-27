Milano 11:23
47.486 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:23
10.899 +0,48%
Francoforte 11:23
25.335 +0,18%

Madrid: risultato positivo per Telefonica

(Teleborsa) - Bene l'azienda di telefonia spagnola, con un rialzo del 2,08%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Telefonica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,762 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,651. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,873.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
