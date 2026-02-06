Milano 10:11
45.602 -0,48%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:11
10.285 -0,23%
Francoforte 10:11
24.510 +0,08%

Madrid: movimento negativo per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Amadeus IT
Sottotono l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che passa di mano con un calo del 2,71%.
Condividi
```