Madrid: andamento negativo per Telefonica

(Teleborsa) - Retrocede l', con un ribasso del 2,34%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,789 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,848.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)