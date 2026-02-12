Male Cognizant Technology Solutions sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,77% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Cognizant Technology Solutions
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Cognizant Technology Solutions
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,61 USD con area di resistenza individuata a quota 69,09. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,12.
