Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:49
24.635 -0,67%
Dow Jones 18:49
46.254 -0,72%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: giornata depressa per Home Depot

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che presenta una flessione del 3,33%.

La tendenza ad una settimana di Home Depot è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 341,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 348,7. Il peggioramento di Home Depot è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 337,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
