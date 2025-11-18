Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:51
24.611 -0,76%
Dow Jones 18:51
46.221 -0,79%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: si concentrano le vendite su Home Depot

Seduta in ribasso per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che mostra un decremento del 3,10%.
