Milano
17:35
43.438
+0,41%
Nasdaq
18:07
25.647
+0,83%
Dow Jones
18:07
47.290
+0,43%
Londra
17:35
9.777
+0,64%
Francoforte
17:35
24.050
+0,42%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 18.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: andamento negativo per Home Depot
New York: andamento negativo per Home Depot
Migliori e peggiori
,
In breve
05 novembre 2025 - 18.00
Seduta in ribasso per il
colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, che mostra un decremento del 2,66%.
Condividi
Leggi anche
New York: in calo Home Depot
New York: scambi negativi per Home Depot
New York: movimento negativo per Home Depot
New York: andamento negativo per Amazon
Titoli e Indici
Home Depot
-2,51%
Altre notizie
New York: andamento negativo per United Health
New York: andamento sostenuto per JP Morgan
New York: movimento negativo per Verizon Communication
New York: movimento negativo per Apple
New York: movimento negativo per Wal-Mart
New York: movimento negativo per Caterpillar
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto