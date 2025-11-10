Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

New York: performance negativa per Home Depot

New York: performance negativa per Home Depot
(Teleborsa) - Retrocede il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, con un ribasso dell'1,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Home Depot, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Home Depot segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 361,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 368,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 359.

