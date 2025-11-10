New York: performance negativa per Home Depot

(Teleborsa) - Retrocede il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, con un ribasso dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Home Depot
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Home Depot
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 361,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 368,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 359.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)