New York: luce verde per Super Micro Computer

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che tratta in rialzo del 3,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Super Micro Computer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Super Micro Computer
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,13 USD con tetto rappresentato dall'area 36,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)