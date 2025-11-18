Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: luce verde per Super Micro Computer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che tratta in rialzo del 3,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Super Micro Computer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Super Micro Computer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,13 USD con tetto rappresentato dall'area 36,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,85.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
