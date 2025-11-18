Parigi: calo per Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita dell'1,81%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,58 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)