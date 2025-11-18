Milano 13:32
42.977 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:32
9.542 -1,38%
Francoforte 13:32
23.258 -1,41%

Parigi: calo per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: calo per Edenred
(Teleborsa) - Pressione sull'inventore del buono pasto ticket restaurant, che tratta con una perdita dell'1,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Edenred rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Edenred segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,58 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```