Parigi: calo per Edenred

(Teleborsa) - Pressione sull'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che tratta con una perdita dell'1,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Edenred
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Edenred
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,58 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)