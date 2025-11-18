Milano 13:36
Piazza Affari: in calo BPER

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di credito emiliano, che tratta con una perdita del 2,06%.

L'andamento di BPER nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10,29 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10,16. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10,1.

