Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 20:20
24.659 -0,57%
Dow Jones 20:20
46.287 -0,65%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Più Medical ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 20 novembre

Finanza, IPO
Più Medical ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 20 novembre
(Teleborsa) - Più Medical, piattaforma di consolidamento con modello buy-fix-scale attiva nel settore della farmacia retail e focalizzata, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per giovedì 20 novembre 2025.

Come già comunicato, i proventi lordi del collocamento (inclusa l’opzione Greenshoe) ammontano a circa 13,4 milioni di euro e la capitalizzazione di mercato all’inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 40,2 milioni di euro.

Banca Investis ricopre il ruolo di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialist, Value Track SIM di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, TP ICAP di Joint Bookrunner ed Emintad di Advisor Finanziario.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
Condividi
```