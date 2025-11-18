Più Medical ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 20 novembre

(Teleborsa) - Più Medical
, piattaforma di consolidamento con modello buy-fix-scale attiva nel settore della farmacia retail e focalizzata, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione
alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per giovedì 20 novembre 2025.
Come già comunicato
, i proventi
lordi del collocamento (inclusa l’opzione Greenshoe) ammontano a circa 13,4 milioni di euro e la capitalizzazione
di mercato all’inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 40,2 milioni di euro.Banca Investis
ricopre il ruolo di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialist, Value Track SIM
di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, TP ICAP di Joint Bookrunner ed Emintad di Advisor Finanziario.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)