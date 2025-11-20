Più Medical debutta su EGM. Maroni: progetti ambiziosi in un mercato frammentato

Più Medical

(Teleborsa) -debutta oggi Euronext Growth Milan. Rappresenta lasu. In fase di collocamento ha raccolto 13,3 milioni di euro (di cui 1,6 milioni derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe).Ilal momento dell'ammissione è del 18,11% (22,44% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 38,1 milioni.Più Medical è una società impegnata nello sviluppo di un nuovo modello di farmacia, fondato sull'integrazione tra salute, prevenzione e benessere. Attraverso un progetto industriale che coniuga innovazione tecnologica, prossimità territoriale e centralità della persona, Più Medical intende ridefinire il ruolo della farmacia italiana, trasformandola in un ecosistema moderno, accessibile e orientato al benessere della comunità. L'obiettivo è costruire un modello scalabile, sostenibile e ad alto impatto sociale.Più Medical è al primo giorno di quotazione,"Assolutamente sì,. Oggi, ha dettodi Più Medical ai microfoni di Teleborsa, rendiamo grazie a tutti quelli che ci hanno potuto accompagnare fino qua.. Per noi è un punto di partenza e non di arrivo. Da ora in avanti con impegno continueremo con la nostra operazione.I risultati della raccolta sono stati molto positivi. Com'è stato il resto del percorso verso la quotazione? Il percorso non nascondo che è stato complicato, è stato duro. Abbiamo dovuto parlare con tante persone che però alla fine hanno creduto in noi, nella nostra iniziativa. Quindi vuol dire che siamo stati credibili.. Ci hanno dato fiducia e questa è la cosa più importante. Quindi è una situazione win-win e tutti dobbiamo trarre valore e trarre una buona esperienza anche fino a qui del percorso fatto. Ho conosciuto anche delle belle persone che non è mai banale. Quindi sono molto soddisfatto.che andrete a puntare grazie alla quotazione? Gli obiettivi, ha spiegato il top manager, sono ambiziosi perché siamo in un mercato frammentato. Lo abbiamo dichiarato tante volte. Però dove ci sono dei player molto forti e molto importanti, delle belle qualità anche all'interno. L'obiettivo è quello di. Che non vuol dire che gli altri non facciano bene, ognuno ha la propria storia, la propria iniziativa. Ma avere un angolo di lettura differente, speriamo che i consumatori, i pazienti e i farmacisti che collaborano con noi riescano ad apprezzarlo, a capirlo e portarlo in fondo.La vostra è un'azienda dalla storia lunga e consolidata.Allora, differenti, ti dico, non lo so. La credibilità viene riconosciuta per il tuo percorso. Quindi il percorso come sempre non è facile. Le sfide sono importanti col contesto economico macroeconomico. Influisce e il successo viene tutto qua, ha detto Maroni.Qual èIl 2025 sta andando bene. Adesso ci avviciniamo alla fine dell'anno. Abbiamo, come retail, perché di fatto la farmacia sta diventando un retail a tutti gli effetti, abbiamo il Black Friday che comunque comporterà un pochino di volume in più, anche se meno rispetto ad altre iniziative. Abbiamo una bella squadra, e di quello sono molto contento. Abbiamo fatto tre acquisizioni proprio il mese scorso, inizieremo a metterle a terra e sicuramente raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati.. Abbiamo una pipeline, la mettiamo a terra e facciamo vedere quello che sappiamo fare insomma, ha concluso l'AD.