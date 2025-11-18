First SICAF investe 4,8 milioni in Più Medical come anchor investor per IPO su Euronext Growth Milan

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che, il veicolo PIPE del gruppo, investirà innell’ambito della quotazione della società sul mercatoPiù Medical, holding operativa a capo di un gruppo attivo nel settore dellein Italia, con forte presenza in, è attesa all’ammissione alle negoziazioni in data odierna, con avvio degli scambi previsto per ilFirst SICAF agirà comenell’legato all’, sottoscrivendo complessivamente 4,8 milioni di euro. L’operazione è volta alla creazione di una partnership di lungo periodo a supporto dello sviluppo di Più Medical e prevede la nomina di un rappresentante di First SICAF nel Consiglio di Amministrazione della società.L’accordo include inoltre impegni relativi alla valorizzazione della partecipazione nel medio periodo e un, a partire dall’inizio delle negoziazioni."Abbiamo scelto di sostenere Più Medical perché riconosciamo un progetto imprenditoriale solido, guidato da un management di grande competenza e con una visione chiara del percorso di crescita nel settore. Il gruppo ha costruito un modello integrato nel settore delle farmacie, con un forte presidio territoriale, processi rigorosi e strutturati ed un piano di espansione credibile e ben definito. Siamo convinti che questa IPO rappresenti un passaggio cruciale per Più Medical, ed il nostro ruolo di Anchor Investor testimonia il nostro pieno impegno a supportare il gruppo, accelerandone la traiettoria di crescita e creazione di valore", ha commentato, Amministratore Delegato di First SICAF e Consigliere Esecutivo di First Capital.