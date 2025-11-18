Milano 9:43
First SICAF investe 4,8 milioni in Più Medical come anchor investor per IPO su Euronext Growth Milan

Finanza
(Teleborsa) - First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che First SICAF, il veicolo PIPE del gruppo, investirà in Più Medical nell’ambito della quotazione della società sul mercato Euronext Growth Milan.

Più Medical, holding operativa a capo di un gruppo attivo nel settore delle farmacie in Italia, con forte presenza in Lombardia, è attesa all’ammissione alle negoziazioni in data odierna, con avvio degli scambi previsto per il 20 novembre 2025.

First SICAF agirà come anchor investor nell’aumento di capitale legato all’IPO, sottoscrivendo complessivamente 4,8 milioni di euro. L’operazione è volta alla creazione di una partnership di lungo periodo a supporto dello sviluppo di Più Medical e prevede la nomina di un rappresentante di First SICAF nel Consiglio di Amministrazione della società.

L’accordo include inoltre impegni relativi alla valorizzazione della partecipazione nel medio periodo e un lock-up di 12 mesi, a partire dall’inizio delle negoziazioni.

"Abbiamo scelto di sostenere Più Medical perché riconosciamo un progetto imprenditoriale solido, guidato da un management di grande competenza e con una visione chiara del percorso di crescita nel settore. Il gruppo ha costruito un modello integrato nel settore delle farmacie, con un forte presidio territoriale, processi rigorosi e strutturati ed un piano di espansione credibile e ben definito. Siamo convinti che questa IPO rappresenti un passaggio cruciale per Più Medical, ed il nostro ruolo di Anchor Investor testimonia il nostro pieno impegno a supportare il gruppo, accelerandone la traiettoria di crescita e creazione di valore", ha commentato Vincenzo Polidoro, Amministratore Delegato di First SICAF e Consigliere Esecutivo di First Capital.
