Più Medical chiude l’IPO su EGM: il collocamento raccoglie 13,4 milioni

Avvio degli scambi attesi per giovedì 20 novembre.

Finanza
(Teleborsa) - Più Medical, piattaforma di consolidamento attiva nel settore della farmacia retail e focalizzata sulla Lombardia, ha annunciato la conclusione con successo del collocamento delle proprie azioni ordinarie finalizzato all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’avvio degli scambi e il regolamento delle azioni sono attesi per giovedì 20 novembre.

Il prezzo di offerta è stato fissato a 6 euro per azione. Sulla base di tale prezzo, i proventi lordi complessivi – inclusa l’opzione Greenshoe – ammontano a circa 13,4 milioni di euro, mentre la capitalizzazione di mercato stimata all’inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 40,2 milioni di euro. Il collocamento ha riguardato 1.950.000 azioni, di cui 1.700.000 di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale e 250.000 poste in vendita dagli azionisti G.S.M. S.r.l. e La Farmaceutica S.p.A.

"Siamo estremamente soddisfatti della fiducia dimostrata dagli investitori. Più Medical nasce per evolvere il modello tradizionale della farmacia territoriale, portando maggiore struttura, digitalizzazione e capacità industriale in un settore che ha bisogno di innovare. L’ingresso in IPO e l’arrivo di nuovi investitori ci permetteranno di accelerare il consolidamento, scalare il nostro modello buy–fix–scale e sviluppare ulteriormente la piattaforma di salute che stiamo costruendo, fondata su efficienza, tecnologia e centralità delle persone", ha dichiarato Stefano Maroni, CEO di Più Medical.

Gli azionisti venditori hanno inoltre concesso a Banca Investis, in qualità di stabilization manager, un’opzione Greenshoe pari a 275.000 azioni aggiuntive, circa il 14,1% dell’offerta complessiva. Nel contesto del collocamento, First SICAF, veicolo PIPE del Gruppo First Capital, ha agito come anchor investor sottoscrivendo e/o acquistando 800.000 azioni per un controvalore pari a 4,8 milioni di euro. A valle dell’operazione, la quota detenuta dal mercato sarà pari al 29,10%, percentuale che potrà salire al 33,21% in caso di integrale esercizio della Greenshoe.

Il gruppo facente capo a Più Medical ha registrato nel 2024 Ricavi delle Vendite pro-forma pari a 26,1 milioni di euro (+4,2% rispetto al 2023 like-for-like), un EBITDA Adjusted pari a 3,6 milioni (EBITDA margin 13,9%) e una cash conversion del 64%. Nel primo semestre 2025, il Gruppo Più Medical ha invece registrato Ricavi delle Vendite pro-forma pari a 13,4 milioni, EBITDA Adjusted pari a 2 milioni (EBITDA margin 14,8%).

Nel processo di quotazione Più Medical è assistita da: Banca Investis (Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialist), Value Track SIM (Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner), TP ICAP (Joint Bookrunner), Emintad (Advisor Finanziario), Linklaters (Advisor legale e fiscale), BDO Italia (Società di Revisione), Twister Communications Group (Financial Communication Advisor).
