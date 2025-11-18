Più Medical chiude l’IPO su EGM: il collocamento raccoglie 13,4 milioni

(Teleborsa) - Più Medical
, piattaforma di consolidamento attiva nel settore della farmacia retail
e focalizzata sulla Lombardia
, ha annunciato la conclusione con successo del collocamento
delle proprie azioni ordinarie
finalizzato all’ammissione alle negoziazioni
su Euronext Growth Milan
, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’avvio degli scambi e il regolamento delle azioni sono attesi per giovedì 20 novembre
.
Il prezzo di offerta
è stato fissato a 6 euro per azione
. Sulla base di tale prezzo, i proventi lordi complessivi – inclusa l’opzione Greenshoe – ammontano a circa 13,4 milioni di euro
, mentre la capitalizzazione
di mercato stimata all’inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 40,2 milioni di euro
. Il collocamento ha riguardato 1.950.000 azioni
, di cui 1.700.000 di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale e 250.000 poste in vendita dagli azionisti
G.S.M. S.r.l. e La Farmaceutica S.p.A.
"Siamo estremamente soddisfatti della fiducia dimostrata dagli investitori. Più Medical nasce per evolvere il modello tradizionale della farmacia territoriale, portando maggiore struttura, digitalizzazione e capacità industriale in un settore che ha bisogno di innovare. L’ingresso in IPO e l’arrivo di nuovi investitori ci permetteranno di accelerare il consolidamento, scalare il nostro modello buy–fix–scale e sviluppare ulteriormente la piattaforma di salute che stiamo costruendo, fondata su efficienza, tecnologia e centralità delle persone", ha dichiarato Stefano Maroni
, CEO di Più Medical.
Gli azionisti venditori hanno inoltre concesso a Banca Investis
, in qualità di stabilization manager, un’opzione Greenshoe
pari a 275.000 azioni aggiuntive, circa il 14,1% dell’offerta complessiva. Nel contesto del collocamento, First SICAF
, veicolo PIPE del Gruppo First Capital
, ha agito come anchor investor
sottoscrivendo e/o acquistando 800.000 azioni per un controvalore pari a 4,8 milioni di euro
. A valle dell’operazione, la quota detenuta dal mercato
sarà pari al 29,10%
, percentuale che potrà salire al 33,21% in caso di integrale esercizio della Greenshoe.
Il gruppo facente capo a Più Medical ha registrato nel 2024
Ricavi delle Vendite pro-forma pari a 26,1 milioni di euro (+4,2% rispetto al 2023 like-for-like), un EBITDA Adjusted pari a 3,6 milioni (EBITDA margin 13,9%) e una cash conversion del 64%. Nel primo semestre
2025, il Gruppo Più Medical ha invece registrato Ricavi delle Vendite pro-forma pari a 13,4 milioni, EBITDA Adjusted pari a 2 milioni (EBITDA margin 14,8%).
Nel processo di quotazione
Più Medical è assistita
da: Banca Investis (Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialist), Value Track SIM (Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner), TP ICAP (Joint Bookrunner), Emintad (Advisor Finanziario), Linklaters (Advisor legale e fiscale), BDO Italia (Società di Revisione), Twister Communications Group (Financial Communication Advisor).