Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Aggressivo ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,04%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 28.121. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 29.238,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 27.748,7.


