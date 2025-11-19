Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Aggressivo ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,04%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 28.121. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 29.238,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 27.748,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)