Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Apprezzabile rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in guadagno dello 0,70% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 29.538,7. Supporto stimato a 28.582,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 30.494,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)