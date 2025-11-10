Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Andamento annoiato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la sessione in ribasso dello 0,57%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 28.446,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 29.488. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 28.099,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)