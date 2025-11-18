Milano 13:17
Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Giornata negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,11%.

Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28.912,4 con area di resistenza individuata a quota 29.436. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28.737,8.


