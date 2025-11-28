Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che guadagna bene e porta a casa un +1,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29.953,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28.686,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31.221,2.


