Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che guadagna bene e porta a casa un +1,07%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29.953,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28.686,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31.221,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)