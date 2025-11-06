Heidelberg Materials, fatturato in leggera crescita nel 3Q25, confermati target per fine anno

Heidelberg Materials

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025ha registratoun leggero incremento deldi 51 milioni di euro, pari all'1%, attestandosi a 5.807 milioni (anno precedente: 5.756). Il(RCO) è aumentato sensibilmente di 54 milioni , pari al 5%, attestandosi a 1.179 milioni (anno precedente: 1.124). Ilè migliorato di circa 0,7 punti percentuali, attestandosi al 25,9% (anno precedente: 25,2%).L'iniziativa, annunciata a novembre 2024, sta procedendo secondo i piani e ha contribuito a significativi risparmi sul risultato nei primi nove mesi del 2025. L'obiettivo principale dell'iniziativa è l'ottimizzazione della rete produttiva, il miglioramento dell'efficienza interfunzionale e iniziative tecniche su scala globale. Heidelberg Materials è convinta che l'iniziativa raggiungerà il suo obiettivo annuale di almeno 500 milioni di euro di risparmi entro la fine del 2026.Sulla base dell'andamento del business nei primi nove mesi del 2025, Heidelberg Materials. L'azienda stima un risultato operativo corrente (RCO) compreso tra 3,30 e 3,50 miliardi di euro (in precedenza: tra 3,25 e 3,55 miliardi di euro). Il ROIC dovrebbe attestarsi intorno al 10%. L'azienda continua a prevedere un'ulteriore lieve riduzione rispetto al 2024 delle emissioni nette specifiche di CO2 per tonnellata di materiale cementizio.