Milano 19-nov
42.651 -0,44%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 -0,47%
Francoforte 19-nov
23.163 -0,08%

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,56%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.640,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,56%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,56% e chiude a 24.640,52 punti.
Condividi
```