Venerdì 7 Novembre 2025, ore 15.46
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,25%
Il Dow Jones esordisce a 46.797,03 punti
In breve
,
Finanza
07 novembre 2025 - 15.33
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,25%, dopo un'apertura a 46.797,03.
