Milano
9:59
44.440
-0,71%
Nasdaq
13-nov
24.993
0,00%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
9:59
9.709
-1,01%
Francoforte
9:59
23.877
-0,68%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 10.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,24%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,24%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.990,49 punti
In breve
,
Finanza
14 novembre 2025 - 08.20
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,24% e archivia la seduta a 3.990,49 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,24% alle 04:48
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,46%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,16%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,05%)
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,05% alle 04:48)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,18%)
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,93%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,25%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,48%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,63%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto