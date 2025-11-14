Milano 9:59
44.440 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:59
9.709 -1,01%
23.877 -0,68%

Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,24%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.990,49 punti

In breve, Finanza
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,24% e archivia la seduta a 3.990,49 punti.
