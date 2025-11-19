Milano
10:02
42.481
-0,84%
Nasdaq
18-nov
24.503
0,00%
Dow Jones
18-nov
46.092
-1,07%
Londra
10:02
9.530
-0,24%
Francoforte
10:02
23.132
-0,21%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 10.19
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,64%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,64%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.946,74 punti
In breve
,
Finanza
19 novembre 2025 - 08.20
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,64% e archivia la seduta a 3.946,74 punti.
