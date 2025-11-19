Milano
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 17.56
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,18%
Il CAC40 chiude a 7.953,77 punti
In breve
,
Finanza
19 novembre 2025 - 17.43
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,18%, terminando le negoziazioni a 7.953,77 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(149)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,18%
