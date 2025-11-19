Constellation Energy, performance tonica in scia a prestito DOE da 1 miliardo di dollari

Constellation Energy

(Teleborsa) - Ben comprato il titoloal Nasdaq, all'indomani dell'annuncio che il Crane Clean Energy Center è ora supportato da un prestito da 1 miliardo di dollari del Dipartimento dell'Energia (DOE) degli Stati Uniti.Finanziato dall'Energy Dominance Financing Program, questo prestito fruttifero ridurrà i costi di finanziamento di Constellation e stimolerà gli investimenti privati ??per ripristinare l'energia nucleare affidabile nella rete e aiutare l'America a vincere la corsa all'intelligenza artificiale."La rapidità d'azione e la leadership del DOE rappresentano un altro enorme passo avanti verso l'immissione in rete di centinaia di megawatt di energia nucleare affidabile in questo momento critico", ha dichiarato. "Sotto l'amministrazione Trump, la FERC e il DOE ci hanno permesso di accelerare notevolmente questa ripartenza senza compromettere la qualità o la sicurezza. È un ottimo esempio di come le politiche energetiche "America first" creino posti di lavoro, crescita e opportunità e rendano la rete più affidabile. Le utility e i gestori di rete si stanno muovendo troppo lentamente e devono apportare modifiche normative che consentano alla nostra nazione di liberare il suo abbondante potenziale energetico".I lavori per il riavvio del reattore - si legge in una nota della società - giungono in un momento di, dovuta all'elettrificazione e ai nuovi data center necessari per supportare un'economia digitale in crescita e per aiutare l'America a vincere la corsa all'intelligenza artificiale.Crane sosterrà la stabilità della rete elettrica fornendo un'alimentazione elettrica affidabile e 24 ore su 24. Unocommissionato dal Pennsylvania Building & Construction Trades Council ha rilevato che il riavvio del reattore di Crane contribuirà a tenere sotto controllo i prezzi dell'elettricità; a creare circa 3.400 posti di lavoro diretti e indiretti; a generare oltre 16 miliardi di dollari per il PIL della Pennsylvania e a generare oltre 3 miliardi di dollari di entrate fiscali statali e federali.