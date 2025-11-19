Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer

società di packaging

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,95%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo studio delpresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 24,82 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 25,14. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 24,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)