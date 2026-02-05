Milano 11:35
46.496 -0,30%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:35
10.376 -0,26%
Francoforte 11:34
24.550 -0,21%

Italia, Vendite dettaglio (YoY) in dicembre

Italia, Vendite dettaglio (YoY) in dicembre
Italia, Vendite dettaglio in dicembre su base annuale (YoY) +0,9%, in calo rispetto al precedente +1,3%.

