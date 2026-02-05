Milano
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 11.51
Italia, Vendite dettaglio (YoY) in dicembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
05 febbraio 2026 - 10.05
Italia,
Vendite dettaglio in dicembre su base annuale (YoY) +0,9%
, in calo rispetto al precedente +1,3%.
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
