Londra: positiva la giornata per ICG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con una variazione percentuale del 3,40%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ICG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ICG rispetto all'indice.


Le tendenza di medio periodo di ICG si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 20,65 sterline. Supporto stimato a 19,99. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 21,31.

