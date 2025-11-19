Londra: scambi negativi per BAE Systems

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che tratta con una perdita dell'1,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BAE Systems
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di BAE Systems
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 17,99 sterline. Supporto stimato a 17,44. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 18,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)