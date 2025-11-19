Milano 10:07
Madrid: andamento negativo per Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che presenta una flessione dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Solaria rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Solaria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,13.

