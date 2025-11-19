Madrid: andamento negativo per Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione dell'1,81%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)