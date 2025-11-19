Nvidia, titolo all'insegna degli acquisti in attesa della trimestrale, uno stress test per il settore IA

Nvidia

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per il colosso tecnologico, che al momento guadagna il 2,2%, nel giorno dell'uscita dei risultati trimestrali, a mercati chiusi.La trimestrale "è diventata un vero e proprio test globale per valutare la", ha osservato, Investment Strategist di BG SAXO.L'analista ha ricordato che "Nvidia ha spesso superato le attese negli ultimi trimestri" ma gli investitori "non si accontentano più di risultati sopra le attese: ora cercano prove che la costruzione dell’infrastruttura IA stia passando da una fase di “budget infiniti” a una più solida, fatta di".In più ora il: "il settore tech ha vissuto una delle settimane peggiori degli ultimi anni, le speranze di tagli dei tassi negli Stati Uniti si sono raffreddate e i dati macroeconomici sono stati alterati dal recente shutdown del governo".Secondo le stime raccolte da Bloomberg, segnala Dalfovo, il mercato si aspetta ricavi trimestrali di circa 55,2 miliardi di dollari, in. L’utile per azione rettificato (EPS, ovvero l’utile diviso per il numero di azioni) dovrebbe aggirarsi intorno a 1,26 dollari, inGli elementi più osservati dai modelli degli analisti sono i. I "data center rappresentano il cuore della crescita, sostenuta dai chip Blackwell e dai primi investimenti per la generazione Rubin, attesa per il 2026". Gli investitori osserveranno anche "quanto di questa(le grandi piattaforme cloud come Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta) e quanto da, come provider IA specializzati o enti governativi". Un mix più diversificato renderebbe i ricavi meno dipendenti da pochi grandi clienti.In merito alla guidance per il prossimo trimestre, "alcuni analisti prevedono che possa avvicinarsi a 60-65 miliardi di dollari. Qualsiasirispetto a queste attese potrebbe far tornare i".Per molti investitori, evidenzia Dalfovo "Nvidia è ormai un. Quando sale, si premiano tutte le storie legate all’IA. Quando scivola, quelle stesse storie perdono quota rapidamente". E la guidance di Nvidia "non muove solo un singolo titolo", ma "può, dal tech americano agli esportatori asiatici".Dal canto suo,, nota che "nelle ultime settimane sono emersi dubbi sulle valutazioni alle stelle dei titoli del settore dell'IA, in particolare dopo i bilanci di, con il titolo in calo di circa il 20%.Le aspettative per NVIDIA "sono elevate", aggiunge l'analista, "ed èche NVIDIA dovràle proprie aspettative". La domanda dunque è "se NVIDIA riusciràa soddisfare le aspettative del mercato per il 2026 e il 2027". In caso di mancato raggiungimento di questo obiettivo, "il prezzo delle azioni NVIDIA potrebbe potenzialmente subire forti cali".Altro fattore importante da tenere d'occhio, conclude Barner Bernhardtsen, è il(ROIC). "Oggi, il ROIC di NVIDIA si attesta a, un valore "senza precedenti" anche per il settore tecnologico". Ciò potrebbe contribuire a giustificare l'elevata valutazione di NVIDIA, ma allo stesso tempo un ROIC in calo - considerata anche la maggiore concorrenza nel settore dei chip - potrebbe penalizzare il prezzo delle azioni.