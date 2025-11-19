PALLADIUM del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Seduta moderatamente positiva per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo a 1.413,5.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.385,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.454,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.357,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)