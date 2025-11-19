Milano 10:07
42.507 -0,77%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:07
9.532 -0,21%
Francoforte 10:07
23.119 -0,26%

PALLADIUM del 18/11/2025

Finanza
PALLADIUM del 18/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Seduta moderatamente positiva per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo a 1.413,5.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.385,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.454,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.357,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
